Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes reciben el descuento de hasta $31 mil en sus boletas de la luz?

Los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos para una postulación exitosa.

Aún quedan algunos días en los que la quinta convocatoria de postulación al Subsidio Eléctrico estará abierta, antes de que cierre el próximo 5 de junio.

Si estás interesado en optar al descuento en las boletas de la luz de hasta 31 mil pesos, que se entrega en 6 cuotas a partir de septiembre, asegúrate de ser apto para recibirlo.

¿Quiénes reciben el descuento de hasta $31 mil en sus boletas de la luz?

Todas las personas mayores de 18 años que cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos, podrían recibir el Subsidio Eléctrico tras solicitarlo:

Pertenecer al 40% más vulnerable en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la segunda quincena de mayo de 2026 .

en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la . Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes, vigente a marzo de 2026. Además, contar con RSH, independiente de su tramo.

También, es necesario que aquellos que postulen al descuento, sean arrendatarios o propietarios del hogar, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.





¿Cuál es el monto de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico?

El descuento a recibir, dependerá de la cantidad de integrantes por hogar. De modo que si es solo una persona se le entregará $17.346.

Para casas en las que vivan desde dos a tres, el monto será de $22.548. Y para cuatro o más, de $31.224.

¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico en su quinta convocatoria?

Si deseas postular al beneficio tienes tres opciones:

Canales presenciales y telefónicos de ChileAtiende.

Sitio web de la Ventanilla Única Social.

Sitio web del Ministerio de Energía.

En caso de solicitarlo a través de la página del Subsidio Eléctrico en el sitio del ministerio, ingresa con tu ClaveÚnica y entrega estos datos:

Región en la que vives

Comuna en la que vives

Empresa o cooperativa eléctrica que entrega tu suministro eléctrico

Número de cliente del suministro eléctrico

Correo electrónico de contacto

Número de teléfono

Los resultados de esta quinta convocatoria se darán a conocer en agosto, a través del correo electrónico registrado en la solicitud del beneficio.