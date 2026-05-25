Revelan los primeros videos tras fuerte sismo de 6.9 en Calama

El movimiento telúrico ocurrió este lunes pocos minutos antes de las 18:00 horas.

Este lunes, a las 17:52 horas se registró un fuerte sismo en Calama, región de Antofagasta, el cual tuvo una magnitud de 6.9 según indicó Sismología de la Universidad de Chile.

Además, la entidad informó que el movimiento telúrico se registró a solo 20 kilómetros al noroeste de esta ciudad y tuvo una profundidad de 114 kilómetros.

Tras este fuerte temblor se han registros otras importantes replicas, las cuales han sido de 4.3, 4.2 y 3.9.

Luego del fuerte sismo, usuarios de redes sociales comenzaron de inmediato a viralizar registros del movimiento que según Senapred, no ha registrado daños estructurales en la ciudad ni heridos de consideración.