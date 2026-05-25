Tras sismo de 6.9 en la ciudad de Calama: SHOA descarta tsunami en las costas de Chile

Hasta el momento, Senapred no ha informado sobre daños a personas, infraestructura o servicios básicos a raíz del sismo.

Este lunes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) se pronunció tras el sismo de 6.9 registrado en la ciudad de Calama.

El movimiento telúrico ocurrió a las 17:52 de la tarde y se ubicó 20 kilómetros al noreste de dicha ciudad, en la región de Antofagasta.





SHOA descarta tsunami en las costas de Chile

“SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informaron a través de la cuenta de X de Senapred.

Hasta el cierre de esta nota, el sismo generó 5 réplicas que oscilan entre los 4.3 y 3.4 de intensidad según la escala de Richter.

Por el momento, Senapred no ha indicado daños en personas, infraestructura o servicios básicos a raíz del temblor, pero los equipos siguen trabajando en el monitoreo de la zona.

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