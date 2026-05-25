Descuentos de hasta $300 por litro: Revisa las ofertas de las bencineras para esta última semana de mayo

Las estaciones de servicio ofrecen promociones mediante distintos convenios. Conoce acá la lista completa y aprovecha de ahorrar algunos pesos.

Las distintas bencineras que operan en nuestro país ofrecen distintos descuentos mes a mes, permitiendo a sus clientes ahorrar algunos pesos por litro de combustible.

Copec, Shell y Aramco tendrán activas diversas promociones en esta última semana de mayo. Los conductores podrán hacer uso de ellas a través de ciertos medios de pago o realizando la compra en un día determinado.

Revisa los descuentos por litro de bencina para esta última semana de mayo

Las estaciones de servicio ofrecen descuentos mediante distintos convenios. Conoce la lista completa a continuación.

Descuentos en Copec

App Copec: cupón de $30 de descuento por litro.

cupón de $30 de descuento por litro. Mach: $100 de descuento por litro todos los sábados pagando con Machbank Crédito a través de la app Copec.

$100 de descuento por litro todos los sábados pagando con Machbank Crédito a través de la app Copec. Tenpo: $50 de descuento por litro todos los viernes pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard.

$50 de descuento por litro todos los viernes pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard. Itaú : $100 de descuento por litro todos los martes pagando con Tarjetas de Crédito Legend y utilizando un código enviado por el banco.

: $100 de descuento por litro todos los martes pagando con Tarjetas de Crédito Legend y utilizando un código enviado por el banco. Bice : $100 de descuento por litro todos los domingos pagando con Tarjeta de Crédito Limitless asociada a la app Copec.

: $100 de descuento por litro todos los domingos pagando con Tarjeta de Crédito Limitless asociada a la app Copec. Coopeuch : $100 de descuento por litro todos los jueves pagando con tarjetas de débito y prepago Dale Coopeuch y $200 al pagar con tarjetas de crédito Coopecuh.

: $100 de descuento por litro todos los jueves pagando con tarjetas de débito y prepago Dale Coopeuch y $200 al pagar con tarjetas de crédito Coopecuh. Banco BCI : 7% de cashback de descuento todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec, con tope de $7.000.

: 7% de cashback de descuento todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec, con tope de $7.000. Scotiabank : $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.

: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec. Jumbo Prime : $100 de descuento por litro todos los lunes con códigos de Jumbo Prime.

: $100 de descuento por litro todos los lunes con códigos de Jumbo Prime. Caja Los Andes : $10 de descuento por litro todos los días pagando con Copec Pay y $15 ingresando el código web de Caja Los Andes.

: $10 de descuento por litro todos los días pagando con Copec Pay y $15 ingresando el código web de Caja Los Andes. Automóvil Club : $50 de descuento por litro todos los miércoles para socios del Plan Movilidad en estaciones adheridas y pagando con tarjetas asociadas a la app Copec.

: $50 de descuento por litro todos los miércoles para socios del Plan Movilidad en estaciones adheridas y pagando con tarjetas asociadas a la app Copec. Santander Consumer : $100 de descuento por litro de viernes a domingo para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día.

: $100 de descuento por litro de viernes a domingo para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día. Banco Internacional : $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.

: $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec. Cencosud Scotiabank: hasta $100 de descuento por litro todos los lunes, pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank asociada a la app Copec.

Descuentos en Shell

App Shell: $50 de descuento por litro durante los siete días después del cumpleaños del usuario. Con tope de máximo 70 litros.

$50 de descuento por litro durante los siete días después del cumpleaños del usuario. Con tope de máximo 70 litros. Tenpo: hasta $300 de cashback por litro cada viernes, con máximo $4.000 por carga diaria y dos cargas mensuales, a través de la App Shell.

hasta $300 de por litro cada viernes, con máximo $4.000 por carga diaria y dos cargas mensuales, a través de la App Shell. Banco Bice : $100 por litro todos los domingos, pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la App Shell, con tope de $5.000 en una carga mensual.

: $100 por litro todos los domingos, pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la App Shell, con tope de $5.000 en una carga mensual. Scotiabank : hasta $200 por litro todos los sábados, pagando con Tarjeta de Crédito Visa con tope de 50 litros en una carga diaria y cinco cargas mensuales, a través de la App Shell.

: hasta $200 por litro todos los sábados, pagando con Tarjeta de Crédito Visa con tope de 50 litros en una carga diaria y cinco cargas mensuales, a través de la App Shell. Mercado Pago: $100 de descuento por litro los lunes pagando con la cuenta Mercado Pago, con máximo una carga de 40 litros al mes.

$100 de descuento por litro los lunes pagando con la cuenta Mercado Pago, con máximo una carga de 40 litros al mes. Banco Security : $100 de descuento por litro cada domingo pagando con Banco Security a través de la App Shell, con tope de $5.000 en una carga.

: $100 de descuento por litro cada domingo pagando con Banco Security a través de la App Shell, con tope de $5.000 en una carga. Tarjeta Lider BCI: $100 de descuento por litro cada martes pagando con Tarjeta Lider Bci mediante la App Shell, con tope de $4.000 en una carga diaria y dos cargas mensuales.

Descuentos en Aramco