“Fue una…”: Naya Fácil aclaró su situación sentimental tras polémica foto con galán en su Cybertruck

La fotografía causó revuelo en redes sociales, dado que la influencer tapó la cara de su presunta conquista.

Este lunes, Naya Fácil salió del paso y aclaró los rumores que surgieron en las últimas horas tras haber publicado una fotografía junto a un hombre en su Tesla Cybertruck.

En la imagen, Naya posa con la misma ropa que utilizó el día que recibió su vehículo y este poseía su color original, mientras que a su lado había un hombre abrazándola vestido de negro.





¿Qué dijo Naya Fácil?

Lo que causó curiosidad fue que la influencer decidió tapar el rostro del sujeto con un emoji, lo que generó una serie de especulaciones, donde incluso se le comparó con Lucas Lama, pareja de Cote López.

Es por ello que en las últimas horas, Naya decidió aclarar lo sucedido, luego de que la publicación se masificara en distintos medios de comunicación.

“Jajajajá es Inteligencia Artificial (IA); yo estoy solterita”, confesó la influencer.

Finalmente, Naya admitió: “Fue una broma, si tuviera a alguien, les contaría”.

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