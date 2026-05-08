“Estaba sedienta por atención”: Naya Fácil niega pactos o rituales satánicos y explica la verdad detrás de video viral

“Me da tanta vergüenza”, dijo la influencer, quien aseguró que ese video era un intento de obtener más reconocimiento público.

Este viernes, Naya Fácil se pronunció respecto de un video que fue reviralizado en redes sociales donde asegura haber hecho un “pacto con el diablo” para obtener dinero, fama y lujos.

La influencer negó lo sucedido, habló sobre su postura ideológica y luego se sinceró sobre el contenido que hacía en ese tiempo.





¿Naya Fácil hizo pactos o rituales?

A través de su cuenta de Instagram, Naya señaló: “Me da tanta vergüenza algunos videos míos, gente: no hice pacto ni nada de esas tonteras, solo inventaba cosas para llamar la atención”.

En esa misma línea, argumentó que en ese tiempo esa clase de temas captaban la atención del público, lo que ella utilizó para ser más conocida.

“Era cabra chica y pasaba tusiá (consumo de tussi) y copeteada, tenía la realidad distorsionada y estaba sedienta por atención, no crean que es real esas tonteras, por favor, tenía como 19 años”, pidió Naya.

Respecto de sus creencias, la influencer se sinceró y comentó: “Yo soy creyente en un creador y en el universo, mi fe siempre está ahí, distinto es que no subo a las redes sociales mis creencias”.

“Creo en silencio, no necesito exponer mis oraciones, ni menos ir a una iglesia”, concluyó.

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