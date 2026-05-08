Nieta de María Ercira por nuevo hallazgo en el caso de su desaparición: “Nos deja helados”

Durante este viernes se conocieron antecedentes inéditos del caso tras pericias en el lugar donde fue vista por última vez la mujer de 87 años.

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, mujer de 87 años que desapareció hace dos años mientras celebraba el Día de la Madre, conversó con CHV Noticias sobre los nuevos antecedentes del caso.

En un mueble en la casa de Jacinto Ayala, el cuidador del Fundo de las Tórtolas, donde se vio a la adulta mayor por última vez, se encontraron restos de sangre.

Respecto al hallazgo, Hernández expresó que “es terrible para nosotros como familia que no se pueda determinar si pertenece a Jacinto Ayala o a otra persona“.





“Aunque sea una cantidad muy pequeña, nos deja con una angustia tremenda. ¿Y si esa sangre era de mi abuela? Tampoco podemos saber cuánto tiempo lleva ahí”, agregó.

La nieta de María Ercira compartió que “tenemos una sensación muy amarga, quizás nunca vamos a saber a quién corresponde esta sangre. De verdad nos deja helados“.

“Cada vez nos damos cuenta de que hay más errores en la investigación. Negligencia“, acusó.

Además se refirió a Jacinto Ayala: “Esa persona ha mentido acerca de sus movimientos ese día. Es muy extraña su conducta“.