Nueva tesis tras hallazgo de sangre en caso de María Ercira: Fotos revelan el recorrido que habría tomado

Un informe de la criminóloga Sabrina Gambasa fue clave para realizar nuevos hallazgos y plantear hipótesis sobre el recorrido que habría hecho la mujer tras salir del baño.

A casi an dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, se conocieron nuevos antecedentes que podrían dar indicios de qué pasó con la adulta mayor de 87.

A la mujer se le perdió el rastro el 12 de mayo de 2024 en el fundo Las Tórtolas de Limache, mientras estaba celebrando el Día de la Madre con su familia.

Un informe pericial clave realizado por la criminóloga Sabrina Gambazza fue determinante para que la PDI pudiera detectar sangre humana en la cabaña del cuidador del Fundo, Jacinto Ayala.





La nueva tesis María Ercira Contreras

Según planteó la experta en exclusivo en Contigo en la Mañana, hay una serie de hipótesis y conclusiones que podrían ser claves a la hora de determinar qué pasó aquel 12 de marzo con María Ercira Contreras.

Lo que se sabe es que luego de salir del baño la mujer nunca volvió al comedor del restaurante, sino que salió por una puerta trasera y fue vista por última vez caminando entre medio de estos estacionamientos.

En el informe realizado por la experimentada criminóloga advierte que María Ercira habría continuado caminando en línea recta debido a un presunto estado de desorientación, sumado a un delicado estado de salud.

“Yo estoy segura que se trató de orientar tomando como foco el estacionamiento, porque ahí es el punto inicial cuando llega al fondo”, detalló.

La experta también señaló en el informe que María Ercira habría continuado su camino siempre en línea recta, llegando hasta el denominado punto cero, al lado de los estacionamientos, con árboles dispuestos de manera aleatoria y con un suelo irregular difícil de transitar.

El supuesto recorrido

Antes de tomar su rumbo en línea recta hacia el punto cero, salió entre los vehículos estacionados y habría intentado abrir la puerta de uno de ellos. Al no poder hacerlo, retomó su camino dirigiéndose en línea recta hacia el punto cero.

La especialista planteó que la mujer habría seguido caminando hasta subir un pequeño monte que conecta con el puente que atraviesa el canal, que sería un lugar clave porque es el punto en que el camino se divide en tres.

Según el informe de esta perito, este primer posible camino quedaría descartado, ya que limita con una pared perimetral del fondo y se presume que por su edad María Ercira no la hubiera escalado para salir del recinto.

La otra opción que surge y toma más fuerza es que la adulta mayor tomó el segundo camino que borde y cruza por un puente un extenso canal de regadío al que pudo haber caído.