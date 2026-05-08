Último día para hacer la declaración de renta 2026: Revisa la fecha de pago de la devolución de impuestos

¿Cuándo recibirás el dinero si realizas el trámite hoy? La respuesta a continuación.

Llegó el último día del plazo para realizar la declaración de renta en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Tienes hasta hoy viernes 8 de mayo para concretar el trámite y recibir el pago de la devolución de impuestos en la fecha correspondiente.

Fecha de pago de la devolución de impuestos si declaras tu renta hoy

Aún se está a la espera del segundo depósito de la devolución de impuestos de quienes declararon su renta entre el 9 el 23 de abril.

No obstante, el plazo para realizar la operación renta termina este viernes y quienes lo hagan hoy recibirán el dinero el miércoles 27 de mayo.

A continuación, el calendario completo:

Si efectuaste el trámite entre el 1 y el 8 de abril, el SII te depositará el miércoles 29 de abril .

. Si efectuaste el trámite entre el 9 y el 23 de abril, el SII te depositará el viernes 15 de mayo .

. Si efectuas el trámite entre el 24 y el 8 de mayo, el SII te depositará el miércoles 27 de mayo.

Si prefieres optar por recibir un cheque, el dinero estará disponible a partir del viernes 29 de mayo.





¿Cómo se hace la declaración en la Operación Renta 2026?

Para informar tu renta ante el SII debes seguir los siguientes pasos en su sitio web, siempre ingresando con tu RUT y Clave Tributaria o con la ClaveÚnica.

Ingresar a “Servicios online”. Seleccionar “Declaración de renta”. Hacer click en “Declarar renta (F22)”. Seleccionar el año tributario a declarar (2026 y declaras las rentas percibidas durante el año 2025) Si la información a declarar es correcta y no debe ser modificada, hacer click en “Continuar”. Verificar la información o completar el formulario si es necesario y hacer click en “Enviar”.

Para consultar el estado de tu declaración ingresa al sitio web del SII acá.

¿Quiénes deben hacer su declaración de renta?

Las personas que se encuentran en la obligación de realizarla son quienes: