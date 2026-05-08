“Lo logramos, mamá”: María José Quintanilla rompió en llanto tras confirmar segundo concierto en el Movistar Arena

Tanto ella, como su madre rompieron en llanto por la noticia que marca un antes y un después en la carrera de María José Quintanilla.

Este viernes, María José Quintanilla rompió en llanto y confirmó su segundo concierto en el Movistar Arena para el próximo 13 de octubre.

La noticia marca un antes y un después en la artista chilena quien, a pedido del público, intentó conseguir un cupo adicional en el recinto, el cual logró ser liberado.





María José Quintanilla tendrá segundo concierto en el Movistar Arena

A través de su cuenta de Instagram, evidentemente emocionada, María José señaló: “Miren la facha en que voy; es que estoy un poco emocionada y necesitamos que la primera persona que sepa esto sea la banana (su madre)”.

“Tu hija va a hacer un segundo Movistar Arena”, soltó de golpe Quintanilla entre lágrimas, dejando en shock a su madre, quien la abrazó rápidamente.

Luego, la cantante explicó: “Se liberó un cupo, nos avisaron ahora” y añadió: “Eres la primera que sabe porque estoy… mira, vengo toda cochina. Lo logramos, mamá”.

El nuevo concierto de María José Quintanilla será el próximo 13 de octubre a las 21:00 horas en el Movistar Arena y, por el momento, se desconoce cuándo comenzará la venta de entradas.

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