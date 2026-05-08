Betsson: La casa de apuestas de origen sueco que pisa fuerte y es una de las favoritas en Chile

Betsson es una destacada empresa de origen sueco que se dedica a los juegos de azar en línea con sitios web de casino, póker, bingo y apuestas deportivas.

Betsson es una destacada empresa de origen sueco que se dedica a los juegos de azar en línea con sitios web de casino, póker, bingo y apuestas deportivas.

Betsson ofrece una de las mayores selecciones de juegos del mercado, con adaptaciones locales para satisfacer la demanda de los clientes en diferentes mercados.

En total, la oferta de casino de Betsson incluye aproximadamente 6.000 juegos diferentes, disponibles a través de una plataforma técnica propia. La sección de apuestas deportivas también opera en su propia plataforma, con cuotas que se adaptan a los eventos deportivos disponibles y a la demanda del mercado.

Historia de Betsson

La compañía fue fundada en 1963 por Bill Lindwall y Rolf Lundström y tras pasar a denominarse Cherry se dedicó a proveer de máquinas tragamonedas a restaurantes, principalmente del centro y sur de Suecia.

Sin embargo, al tiempo el parlamento sueco prohibió los tragamonedas y se produce una reorganización, donde la compañía adquiere varias empresa de juegos de azar.

Con los años la empresa poco a poco fue ganando posicionamiento en el mercado, pero 2003 fue clave, ya que ese año adquirió una participación en Betsson, que por aquel entonces contaba con una licencia de juego en Inglaterra.

En 2004, Betsson.com, plataforma de apuestas de propiedad conjunta, experimenta un fuerte crecimiento y un gran avance comercial.

Al año siguiente, Cherry compra las acciones restantes de Betsson y Betsson Poker, experimenta un fuerte crecimiento.

A partir de ahí la empresa comenzó a adquirir a varios competidores de rápido crecimiento y comenzó a conseguir licencias en otros países como Italia, Dinamarca, Estonia y Reino Unido. Para años más tarde posicionarse en gran parte del mundo.

Betsson en Chile

Betsson arribó en Chile en 2019, donde rápidamente se instaló como una de las casas de apuestas favoritas del país, debido a su gran variedad de opciones de juego.

Además, la empresa entró tan fuerte al mercado nacional que en 2023, los torneos nacionales de fútbol profesional, tanto el de la Primera División como el de la Primera B, llevaron el nombre de Betsson como auspiciador oficial.