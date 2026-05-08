Gobierno efectuó segundo vuelo de expulsión: Iba una de las mujeres más buscadas de Colombia y hombre que destrozó aeropuerto

La mujer era buscada por homicidio y presuntos nexos con el crimen organizado, mientras que Emmanuel Bony causó destrozos en el Aeropuerto de Santiago dos veces.

En horas de la madrugada de este viernes, se llevó a cabo el segundo vuelo de expulsiones por parte del gobierno de José Antonio Kast.

En él se expulsaron a 40 personas, quienes fueron trasladadas a Colombia, República Dominicana y Haití en un avión de la FACH 922/21.





¿Quiénes eran las personas expulsadas?

En el vuelo estaba Ana Milena Álvarez Aguirre, una de las mujeres más buscadas de Colombia por un caso de homicidio. La policía de su país ofrecía recompensa para dar con su paradero.

La mujer fue encontrada en Iquique, región de Tarapacá, con un aspecto distinto al que tenía cuando escapó de su país.

Álvarez tendría nexos con el crimen organizado y habría ingresado al país mediante un paso no habilitado; por lo que además contaba con una orden de expulsión vigente.

En el vuelo había 19 personas con órdenes judiciales por delitos como secuestro o robo con intimidación y 21 órdenes administrativas.

¿Quién es el hombre que causó destrozos en el Aeropuerto de Santiago?

En ese contexto, también iba dentro del avión Emmanuel Bony, quien realizó millonarios destrozos en el Aeropuerto de Santiago en agosto de 2024 y febrero de 2025.

En total, los desmanes que causó equivalen a $60 millones de pesos, por lo que se encontraba en prisión preventiva.

“Este ciudadano tenía residencia definitiva y esa residencia fue cancelada; se ejecutó la orden de expulsión”, concluyó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.