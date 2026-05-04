Naya Fácil responde a críticas por promocionar casino online: “Pongámonos a cuestionar también los deliverys de comida”

La influencer cuestionó que no se critique a los casinos presenciales de la misma manera en que se hace con la versión online.

Este lunes, Naya Fácil respondió a los cuestionamientos que recibió por promocionar casinos online en redes sociales.

Esto, a raíz de una entrevista en LUN que concedió Francisca Opazo, influencer de viajes y nómada digital, quien apuntó a Naya como dueña de un casino: “La misma que dijo que nunca le recomendaría algo así a sus facilines”, señaló en Instagram.





¿Qué dijo Naya Fácil?

Al respecto, Naya compartió el comentario y señaló: “Siento que es super respetable si alguien quiere trabajar, o no, con los juegos, es respetable si ella no quiere, está bien, pero ¿por qué tienes que tirar mala onda al resto?”.

La influencer explicó que hubo un tiempo en donde varios casinos digitales querían trabajar con ella, por lo que decidió vender su nombre.

En ese entonces, Naya se dio cuenta de que las personas pensaban que era dueña del casino y le reclamaban cuando les iba mal en el juego, “y ahí me di cuenta de que había hecho un mal negocio”.

“Le debo dar la razón en algo que dijo que decía: ‘Yo nunca recomendaría algo así’. Es verdad (…) hubo un tiempo que yo dije: ‘No me voy a meter en eso’ y todo, pero después caché cómo era la onda”, comentó.

Actualmente, Naya trabaja con un casino digital; sin embargo, aseguró que se preocupa constantemente de que sus facilines tengan bonos o beneficios.

“Obviamente, existen muchas más plataformas, pero tú igual tienes que tratar de ver que la gente que se va a meter y todo trate de que le vaya bien; obviamente, uno conversa con ellos”, indicó la influencer.

Por otro lado, añadió: “Tenía un prejuicio antes de entenderlas, cuando tú las entiendes, todo cambia (…) Toda la vida han existido los tragamonedas, toda la vida han existido estos jueguitos de barrio, etc. Es exactamente lo mismo, pero de manera online”.

Minutos más tarde, una seguidora abordó el tema de la ludopatía y cómo un casino desde el teléfono aumenta el riesgo de padecer esta adicción.

“No estoy para nada de acuerdo, porque ¿qué pasa entonces con los deliverys, las comidas online?”, respondió Naya.

Finalmente, concluyó: “Si entramos en el tema de las adicciones porque está a la mano, entonces pongámonos a cuestionar también los delivery de comida, de sushi, porque eso también es una adicción; es un tipo distinto de adicción, pero lo es”, cerró.

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