“Parece que es grave”: Naya Fácil preocupa a sus seguidores tras complejo estado de salud en Jamaica

La influencer había relatado que sufrió picaduras de insectos desde su llegada a la isla, pero la situación ha ido empeorando con los días.

Este miércoles, Naya Fácil preocupó a sus seguidores tras atravesar un complejo estado de salud durante sus vacaciones en Jamaica.

En los primeros días de viaje, la influencer confesó haber sufrido picaduras de insectos en distintas partes de su cuerpo, sin embargo, la situación habría empeorado.





¿Qué le pasó a Naya Fácil?

Tras su llegada a la isla, Naya mostró las picaduras en distintas partes del cuerpo, incluyendo los dedos de las manos, sin darle mayor importancia.

Con el pasar de los días, se formó una ampolla a la altura del talón, la cual se rompió y eso trajo dolencias en toda la pierna: “Me duele al caminar, miren, tengo la pierna para la embarrada”, señaló Naya.

En esa misma línea, agregó: “Tengo duro, así que no sé, pero me duele al pisar; tengo tomada toda esta zona”, mostrando la zona de la pantorrilla.

En efecto, la pierna de la influencer aparece en el video evidentemente inflamada, con marcas de picaduras y zonas de la piel de un tono rojo muy intenso.

La influencer ocupó repelentes y antialérgicos, los que no hicieron el efecto esperado: “Tengo hinchadísimo el pie (…) todo eso me quema, todo esto está duro, me arde, ando cojeando”, señaló.

Naya decidió preguntar a la inteligencia artificial (IA) si esto era una picadura infectada y el resultado no fue alentador: “Esto es muy compatible con celulitis (infección de la piel) y no algo leve”.

Finalmente, la IA le recomendó consultar a un médico, por lo que la influencer señaló: “Parece que es grave”.

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