Bono por años cotizados: Consulta con tu RUT si recibes el beneficio que se suma a la pensión

El aporte monetario al que podrías acceder corresponde a 0,1 UF mensual por cada año cotizado. Revisa acá los requisitos.

El Beneficio por Años Cotizados del Instituto de Previsión Social (IPS) es un aporte mensual adicional que se entrega en Unidades de Fomento (UF) a adultos mayores pensionados.

El monto al que pueden acceder los beneficiarios corresponde a 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope de 2,5 UF mensuales. Es decir, un máximo de 25 años de cotizaciones continuas o discontinuas.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono por años cotizados?

Quienes reciban este apoyo económico deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más

Recibir pensión de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguro de vida

en una AFP o compañía de seguro de vida Haber cotizado

En el caso de los hombres se les exige haber cotizado por al menos 20 años. Y en el de las mujeres, mínimo 10.

No obstante, a partir de enero de 2028 el requisito serán 11 años cotizados. Además, cada dos años aumentará de manera gradual hasta llegar a los 15 mínimos en 2036.





Consulta con tu RUT si recibes el beneficio por años cotizados

Para verificar si eres beneficiario del Beneficio por Años Cotizados puedes revisar con tu RUT y fecha de nacimiento en el sitio web de ChileAtiende.

Haz click en la siguiente imagen para consultar.

También puedes preguntar a través de una videoatención en ChileAtiende, una llamada con su callcenter o visitando alguna sucursal presencial.