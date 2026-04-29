Filtran foto de empresario cuando estuvo secuestrado: Era prueba de vida durante cautiverio

El adulto mayor se encontraría en buen estado de salud, ya que tras ser llevado a un centro asistencial se trasladó junto a su familia a un cuartel de la Policía de Investigaciones.

Este miércoles, se confirmó por parte de la Fiscalía ECOH que Jorge Vera Fierro, empresario ferretero de 84 años y que fue secuestrado el pasado martes 22 de abril en la comuna de San Miguel, fue liberado en la comuna de Colina.

El adulto mayor se encontraría en buen estado de salud, ya que tras ser llevado a un centro asistencial se trasladó junto a su familia a un cuartel de la Policía de Investigaciones.

Además, el Director General de la PDI, Alejandro Cerna, indicó que hay cuatro personas detenidos, donde tres son extranjeros y el otro chileno.





Captores enviaron foto a la familia

El programa Contigo en la Mañana tuvo acceso a la imagen que los secuestradores enviaron a la familia de Jorge Vera Fierro como prueba de vida durante el periodo en que estuvo cautivo.

En la fotografía se detalla el momento en que le estarían administrando insulina, ya que aparentemente aparece una jeringa y el adulto mayor e insulinodependiente, debía recibir dosis cada seis horas.

Revisa acá el video donde se muestra la imagen