“Está muy bajoneado”: Madre de niño de 7 años que fue baleado en La Cruz entregó nuevos detalles sobre su estado de salud

Natalie asegura que su hijo se está recuperando bien físicamente, pero la internación estaría afectando su estado emocional.

Este martes, Natalie, la madre del niño de 7 años que recibió un disparo durante un robo en una parcela en La Cruz, región de Valparaíso, entregó nuevos detalles sobre el estado de salud del menor.

La mujer aseguró que el pequeño se encuentra estable, pero estar internado ha mermado su ánimo de manera notoria, por lo que expresó que desea volver a su casa.





¿Qué dijo Natalie?

Respecto de la recuperación por el disparo, Natalie señaló: “Eso quedó todo bien; luego se le hicieron curaciones. Él está con un cabestrillo en su hombro, pero está bien”.

En esa misma línea, agregó: “Ya se quiere ir, quiere estar en su casa. Pregunta por la abuela, por el tata, ahora ya a las 11 de la mañana”.

Respecto del día en que ocurrió el asalto, la mujer explicó que recibió el llamado de su padre: “Me dijo que me fuera a la casa, que Benjamín estaba herido, que los habían asaltado”.

“En la llamada escuchaba cómo gritaba Benjamín; yo me fui a la casa, no sé cómo manejé realmente, llegué y ya, o sea, cuando entré a verlo me quería morir. No quiero dar detalles”, explicó Natalie.

Tras ser consultada sobre el estado emocional actual del pequeño, la madre menciona que “cada vez que yo hablo con él, llora; trato de igual como interactuar con él, tirarle como talla a los juegos que nosotros nos hacemos, pero él no me responde”.

“Está muy bajoneado él, ya está cansado. Yo lo veo cansado; él se quiere ir”, aseguró.

Tras el asalto, cuando el niño era trasladado en ambulancia, Natalie relata que comentaba con el personal médico lo que había sucedido: “Le decía que las perras no estaban sueltas, que la habían pegado a su tata, a su abuelita”.

“Pero ahora estos días que yo he estado acá con él, él no ha mencionado nada; de hecho, él me dice que se quiere ir a la casa, está triste”, cerró.

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