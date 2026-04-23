Naya Fácil donó millonaria suma a estudiantes de Penco para que compitan en el mundial de robótica en México

Muchos de los alumnos que competirán en este mundial fueron afectados por los incendios forestales.

Este jueves, Naya Fácil sorprendió a sus seguidores ad portas de su viaje a Jamaica, tras aportar un millonario monto a un grupo de escolares que necesitaba viajar a México.

Se trata del equipo escolar de robótica de Penco, quienes clasificaron al mundial de la misma ciencia interdisciplinaria y necesitaban $15 millones de pesos para poder viajar a dicho país.





Jóvenes de Penco viajarán al mundial de robótica en México

“Me acaba de llegar este video de unos niños de Penco-Lirquén. Díganles que me pongo con todo lo que falta para que puedan cumplir su sueño”, anunció Naya en su cuenta de Instagram.

La influencer les habló directamente a través de la misma red social, haciendo efectiva la donación. Cabe destacar que los alumnos habían informado que lograron juntar el 30% de la meta.

“Oficialmente, nos vamos a México. Años de esfuerzo y trabajo. Estuvimos a punto de no ir (…) Recién hablé con la tía Naya Fácil y nos donará el saldo que nos faltaba para cubrir todos los gastos de mis 9 alumnos”, señaló el grupo denominado Lego Brothers en redes sociales.

Su profesor, Carlos Florio, explicó en un video que hicieron campañas, rifas e incluso hablaron con el presidente de la República, pero solo lograron obtener $3.5 millones, por lo que la influencer donará el equivalente a $11.5 millones.

“En estado de shock. La tía Naya es real”, concluyeron los Lego Brothers, quienes desde el 27 al 30 de mayo participarán en el mundial de robótica escolar en México.

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