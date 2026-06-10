Comienza uso del cupón del Gas Licuado: Quiénes son los primeros que pueden cobrar los $27 mil

El beneficio entrega un monto mediante un saldo virtual para ser usado en el comercio autorizado para la compra de un cilindro de 15 kilos. La próxima semana se podrá hacer efectivo el cupón.

La próxima semana las familias podrán comenzar a utilizar el Cupón de Gas Licuado, beneficio que entrega un monto de $27 mil para costear un cilindro de 15 kilos durante este invierno.

Este beneficio será entregado por vez única a todas las familias que sean parte de 80% más vulnerable de la población, y será administrado en tres tandas distintas.

Los primeros beneficiarios podrán hacer efectiva la compra desde el 17 de junio, dependiendo de cuándo hayan realizado la activación digital del cupón.





Calendario y fechas: ¿Quiénes pueden usar primero su cupón de Gas Licuado?

La fecha en que podrás comenzar a comprar tu gas depende del día en hayas hecho activación digital del cupón.

El primer grupo en poder comprar el balón de gas con el bono será el de aquellos que hayan realizado el proceso entre el 18 y 29 de mayo.

Para ellos, la compra estará disponible a partir del 17 de junio .

Si el cupón se activa entre el 18 de mayo y el 29 de mayo:

Disponible para usarse desde el 17 de junio.

Si el cupón se activa entre el 30 de mayo y el 12 de junio:

Disponible para usarse desde el 2 de julio.

Si el cupón se activa entre el 13 de junio y el 30 de junio:

Disponible para usarse desde el 21 de julio.

¿Cómo activar el cupón?

Este beneficio es válido tanto para compras presenciales como para pedidos a domicilio en las distribuidoras adheridas.

Para activar el cupón del Gas Licuado de $27 mil, tienes que seguir los siguientes pasos:

Entrar al sitio web cupondegas.gob.cl

Iniciar sesión con tu ClaveÚnica .

. El sistema corroborará de forma automática si cumples con los requisitos o no. De ser factible acceder al beneficio, te llegará un correo electrónico confirmando la activación de tu cupón.

Una vez que se de inicio a tu tramo correspondiente, puede realizar el proceso de compra a través de los canales de BancoEstado:

Forma digital: Muestra el código de tu cupón desde la App BancoEstado o la App Rutpay.

Muestra el código de tu cupón desde la App BancoEstado o la App Rutpay. Forma presencial: Presenta el comprobante físico directamente en cualquier CajaVecina del país.

Presenta el comprobante físico directamente en cualquier CajaVecina del país. Modalidad de entrega: El beneficio es válido tanto para compras presenciales como para pedidos a domicilio en las distribuidoras adheridas.

Requisitos para acceder al cupón del Gas Licuado

El cupón de Gas es un beneficio que no entrega dinero en efectivo, sino da un saldo virtual exclusivamente para la compra de gas licuado en los distribuidores autorizados.

Los requisitos obligatorios que deben estar cumplidos al 16 de abril de este año son: