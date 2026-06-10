Revelan desconocido romance de Rey Alcalde con ex chica Rojo: Actor lo confirmó en Fiebre de Baile

Tras un desafío de Vasco Moulian, Tutu Vidaurre, invitada especial del actor en los “tríos de fuego”, desclasificó la inesperada relación de su amigo. “¡Me echó al agua!”, reaccionó el participante.

Una inesperada confesión marcó el más reciente capítulo de Fiebre de Baile. Todo ocurrió durante la evaluación de Rey Alcalde, quien llegó a la pista acompañado por la actriz María Ignacia “Tutu” Vidaurre, invitada especial para la jornada de tríos.

Lo que comenzó como una conversación sobre su presente sentimental terminó destapando un desconocido romance del actor con una exparticipante de Rojo.

La situación se originó cuando Diana Bolocco le preguntó directamente si estaba soltero. Antes de que pudiera responder con claridad, Tutu intervino con un dubitativo “Mmm… sí”, provocando las risas en el estudio.

“¡Lo dudó! ¿Nos estás engañando?”, insistió la animadora. “¡Me echó al agua!”, reaccionó Alcalde, mientras su amiga intentaba explicar que “fue medio público igual… no sé en qué está ahora”.

La conversación siguió escalando cuando Tutu deslizó que existió “un coqueteo televisivo” protagonizado por el influencer. “Amiguita, te aviso cuando la caguís”, respondió él entre risas, mientras Diana intentaba averiguar la identidad de la misteriosa mujer.





La exparticipante de Rojo que conquistó a Rey Alcalde

El momento más comentado llegó cuando Vasco Moulian puso una condición para otorgar la nota máxima. “Si usted me cuenta con quién fue el shippeo, le pongo un 10”, lanzó. Para sorpresa de todos, Rey Alcalde autorizó la revelación.

Con el visto bueno del participante, Tutu finalmente destapó el nombre de la artista: “ El shippeo fue con Carli Zone, una cantante. Se conquistaban cada día en un programa en el que estábamos juntos. Hasta que lo lograron, estuvieron juntos unos meses”.

Se trata de Carla Costa, una de las participantes más recordadas de Rojo, el color del talento, mismo espacio en el que participaron Emilia Dides, Geraldine Muñoz, Juanfra Matamala, Chantal Gayoso, entre otros.

Tras la revelación, Rey Alcalde no ocultó su buena relación con la artista y aprovechó la instancia para enviarle cariños e incluso cantar parte de uno de sus temas. Además, aclaró entre risas que la cantante “es la mejor amiga de Juanfra (Matamala)”, en referencia al bailarín de Fiebre de Baile.

La confesión cumplió con la exigencia de Moulian, quien terminó otorgando la nota 10 al equipo.

Cabe mencionar que, actualmente, Rey Alcalde y Carli Zone son compañeros de programa en el canal de streaming PorcelTV.

A través de Instagram, Costa reaccionó al momento con el siguiente mensaje: “Chicos, bailaron hermoso y todo por ese 10! ME DEBEN UNA”.