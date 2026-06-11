Tasas de interés caen a su menor nivel en 5 años, pero el precio de las viviendas sigue en las nubes

Las tasas de interés para créditos hipotecarios continúan bajando y en mayo alcanzaron un 3,96%, su nivel más bajo en cinco años, según reportó el Banco Central.

Las tasas de interés para créditos hipotecarios continúan bajando y en mayo alcanzaron un 3,96%, su nivel más bajo en cinco años , según reportó el Banco Central. Sin embargo, el acceso a la vivienda propia sigue siendo complejo debido al alto valor de las propiedades y a los exigentes requisitos bancarios.

De hecho, las operaciones hipotecarias cayeron un 38% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, reflejando que, pese a mejores condiciones de financiamiento, los elevados precios de casas y departamentos continúan siendo la principal barrera para los compradores.