Cae clan familiar en Puente Alto: Operativo de la PDI terminó con 21 detenidos y $43 millones en drogas

Se trata de un clan familiar que se dedicaba de manera exclusiva al tráfico de drogas en la zona sur de la región Metropolitana.

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) terminó con 21 personas detenidas en la población Esperanza, en la comuna de Puente Alto: 11 hombres y 10 mujeres que eran investigadas por el delito de tráfico de drogas.

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) decomisó al menos cuatro kilos de drogas, entre ellas, cocaína, marihuana y ketamina. De acuerdo con la PDI, las sustancias tenían un avalúo de venta cercano a los 43 millones de pesos.





Además, el personal policial incautó una escopeta hechiza, municiones para el arma, múltiples teléfonos celulares, tres vehículos de alta gama y alrededor de seis millones de pesos en efectivo.

El subprefecto Lucas Riroroko, jefe de la Bicrim de Puente Alto, señaló que las 21 personas eran parte de “un clan familiar que se dedicaba de manera exclusiva al tráfico de drogas en la zona sur de la región Metropolitana”.