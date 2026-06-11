Chile a medias: Parque Cerro Chena en riesgo por falta de recursos para su inminente funcionamiento

Aunque está pronto a ser oficialmente inaugurado, la mantención posterior del recinto todavía no está clara ni por parte del GORE ni del Ministerio de Vivienda.

Más de 2 millones de personas que habitan la zona sur de la capital esperan la inauguración del Parque Metropolitano Sur Cerro Chena, que ya alcanza el 90% de avance.

Sin embargo, para mala noticia de los vecinos, durante los últimos días el Ministerio de Vivienda indicó no tener los recursos para mantener y administrar el espacio después de su apertura.