“Tengo piscola, tequilazo, mojito…”: Mafia emprende descarados bares clandestinos en Parque O’Higgins
Frente a estas imágenes las autoridades anunciaron que realizarán intervenciones policiales para erradicar esta problemática.
CHV Noticias registró el descontrol y las incivilidades que se producen al interior y exterior del Parque O’Higgins de Santiago.
Esto, a causa del descarado actuar de mafias de comerciantes ilegales que instalan más de una veintena de bares callejeros sin ningún tipo de permiso ni restricción.
Frente a estas imágenes las autoridades anunciaron que realizarán intervenciones policiales para erradicar esta problemática.