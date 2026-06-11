“Tengo piscola, tequilazo, mojito…”: Mafia emprende descarados bares clandestinos en Parque O’Higgins

Frente a estas imágenes las autoridades anunciaron que realizarán intervenciones policiales para erradicar esta problemática.

CHV Noticias registró el descontrol y las incivilidades que se producen al interior y exterior del Parque O’Higgins de Santiago.

Esto, a causa del descarado actuar de mafias de comerciantes ilegales que instalan más de una veintena de bares callejeros sin ningún tipo de permiso ni restricción.

Frente a estas imágenes las autoridades anunciaron que realizarán intervenciones policiales para erradicar esta problemática.