Met Gala 2026 en vivo: A qué hora verla en Chile y cómo seguir la alfombra roja

El mundo del entretenimiento, el arte y el deporte se unen esta tarde en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el evento de moda más comentado del año.

La Met Gala 2026 vuelve a reunir este lunes a varias de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento, la moda y el deporte en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Estados Unidos.

El evento benéfico se celebrará esta noche bajo la temática Costume Art, con una exhibición que será inaugurada a partir de este mismo día. Y como cada año, también se asigna un dress code, o codigo de vestimenta, que se exige a los invitados.

En esta ocasión el elegido fue “Fashion is Art” (la moda es arte), por lo que se esperan atuendos inspirados en las obras de arte más emblemáticas, así como diseños de archivo de gran valor. La anfitriona de este año será Beyoncé.

Cómo ver EN VIVO la MET Gala 2026

El momento mediático más importante y esperado en redes sociales, sin duda, tendrá lugar hora antes del evento principal, cuando las escaleras del museo se transformen en una alfombra roja.

Los invitados comenzarán a llegar y a desfilar por la pasarela a las 18:00 horas de Chile, instancia donde hablarán con los periodistas y medios acreditados.

La transmisión será emitida en las plataformas de Vogue, incluyendo TikTok y su cuenta de YouTube, y será conducida por las modelos Ashley Graham, Cara Delevigne y La La Anthony.





MET Gala 2026: Anfitriones, sorpresas y polémicas

Tras diez años sin asistir a la MET Gala, uno de los momentos más esperados de la noche será la participación de Beyoncé, quien será la anfitriona de la velada junto a Anna Wintour, la actriz Nicole Kidman y la tenista Venus Williams.

Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz copresidirán el Comité Anfitrión de la Gala, el cual también es integrado por Sabrina Carpenter, Doja Cat, Alex Consani, Lena Dunham, Misty Copeland y muchas más.

Aunque la lista de invitados es una incógnita y permanece en reserva hasta el inicio de la gala, ya confirmaron su asistencia el magnate Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, y su esposa, Lauren Sánchez

Esto generó críticas y un fuerte rechazo en redes sociales. Hace tres días, incluso, activistas instalaron 300 botellas con orina falsa alrededor del MET con una imagen del multimillonario riendo junto al mensaje: “Boicot al Met Gala de Bezos”.

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La Met Gala, vale recordar, es la principal recaudación de fondos del Instituto del Traje del Met, que alberga más de 33.000 objetos que abarcan siete siglos.

Los fondos respaldan la adquisición de prendas y accesorios, pero también la biblioteca de referencia del instituto, que cuenta con más de 800 publicaciones periódicas y 1.500 archivos de diseñadores.

También sostienen un laboratorio de conservación y espacio de almacenamiento, así como las salas de exposición del Instituto del Traje, incluido el Centro del Traje Anna Wintour, de 400 metros cuadrados, y las nuevas Galerías Condé M. Nast, de casi 1.140 metros cuadrados.