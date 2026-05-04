Met Gala 2026 en vivo: A qué hora parte en Chile, la temática y celebridades confirmadas

El esperado evento de la moda que reúne a cientos de figuras destacadas del mundo de la música, moda y cine celebrará una nueva edición en Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Este lunes se llevará a cabo una nueva edición de la Met Gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos.

El evento benéfico reúne a las celebridades más influyentes del mundo de la moda, la música, el cine y el arte en una alfombra roja llena de creatividad, diseño y espectáculo.

Este año las anfitrionas de la gala serán cuatro mujeres iconícas en mundo de la moda: Beyonce, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

¿A qué hora y dónde ver la Met Gala 2026?

La Met Gala 2026 se podrá ver en vivo este lunes 4 de mayo a partir de las 18:00 horas de Chile. La transmisión oficial será a través de las plataformas digitales de Vogue y su canal de Youtube.

Las modelos Ashley Graham, Cara Delevigne y La La Anthony estarán en la conducción de la alfombra roja.





Temática y vestimenta de la Met Gala 2026

La Met Gala 2026 girará en torno a la temática con el concepto “Fashion Is Art” (La moda es arte), por lo que se espera que los invitados se luzcan en la alfombra roja con diseños llamativos y poco convencionales.

Lista de invitados confirmados

Para esta noche se esperan cerca de 450 asistentes, encabezados por las anfitrionas:

Beyonce

Nicole Kidman

Venus Williams

Anna Wintour

También se espera la presencia de otros nombres destacados de la industria como:

Lisa

Bad Bunny

Sabrina Carpenter

Doja Cat

Sam Smith

Zoë Kravitz

Kim Kardashian

Jeff Bezos

Lauren Sánchez

Ve EN VIVO la Met Gala 2026 aquí