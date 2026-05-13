Tras 48 horas desaparecida: Naya Fácil regresó a redes sociales tras intervención quirúrgica estética

Desde su viaje a Dubái, la influencer había manifestado su deseo de cambiar sus implantes mamarios, y documentó todo el proceso en YouTube.

Este miércoles, Naya Fácil reapareció en redes sociales tras haber estado durante 48 horas desaparecida, dado que se hizo una reducción de implantes mamarios.

La influencer no solo se ausentó de redes para poder revelar esta sorpresa a sus seguidores, sino que también estrenó su propio canal en YouTube.





Naya Fácil se cambió los implantes mamarios

“Le he dicho a mis facilines: ‘No, me ando haciendo exámenes de rutina, de la proteína, pero no es así; me estoy haciendo exámenes para cambiarme los implantes”, confesó la joven en un blog de Youtube.

En esa misma línea, agregó: “De verdad necesito achicarme los implantes, pero tampoco me quiero quedar sin ellos, me quiero quedar con un poco moderado”.

La influencer reveló que tenía 550 c.c por lado, algo que la acomplejaba desde su viaje a Dubái, donde manifestó su gusto por lo natural y minimalista.

Además, Naya descartó someterse a otra intervención estética y agradeció no haber decidido ponerse implante de glúteos.

La cirugía estaba pactada para el 5 de mayo, pero se la cancelaron, dado que un insecto le picó durante su viaje a Jamaica, por lo que tuvieron que administrarle antibióticos.

Luego tuvo que realizarse todos los exámenes nuevamente para descartar que dicho insecto haya provocado una infección mayor en la sangre, agendándose para este miércoles 13 de mayo.

“Es algo que igual va a cambiar la autoestima de la Naya para bien”, dijo su hermana Sigrid, mientras que la influencer complementó: “Es algo que anhelaba hace rato, ahora que estoy entrenando, estoy full enfocada en mi físico”.

Horas antes de la cirugía, Naya decidió probarse ropa interior, un bikini y una polera para mostrar a sus seguidores la comparación entre implantes a futuro y se sinceró con sus facilines.

“Tengo muchos sentimientos encontrados, muchos, me atrevería a decir que siento que este es uno de los cambios más grandes que voy a tener”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Era una Naya más pequeñita, inmadura, y quería la validación de muchas personas; era muy plana y se me criticaba por eso en redes sociales”.

“Hoy en día estoy tan arrepentida, pero lo bueno es que tengo la oportunidad de hacerme esta cirugía y, cuando me saquen estos implantes, va a haber un cambio en mí por fuera y por dentro”.

La influencer mostró su ingreso a pabellón y, aunque no reveló por cuántos c.c cambiará los implantes, sí expuso que se trata de la misma marca.

Finalmente, Naya terminó el video con una escena donde luce como en 2019 y escribió “R.I.P” (descansa en paz por sus siglas en inglés), dando a entender que, tras la cirugía, esa parte de su vida quedó en el pasado.

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