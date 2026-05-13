Detienen a argentino que entraba a Chile como turista para traficar armas de fuego

La Policía de Investigaciones lo encontró en su domicilio justo en el momento en el que vendía armamento a ciudadano chileno.

Un ciudadano argentino fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Estación Central, justo en el momento en que realizaba una venta de armamento de fuego.

Gracias a una investigación por delito de secuestro, donde parte de lo incautado en la indagatoria era una arma de origen argentino, se hizo un seguimiento y se llegó a Miguel Ángel Soria.

En el país trasandino, el hombre cuenta con antecedentes por el delito de infracción a la ley de drogas. Y a Chile ingresaba de manera recurrente como turista vía terrestre , para vender armamentos.





Al dar con su paradero, la PDI ingresó a su domicilio y no solo encontraron al argentino, sino también a un comprador. Un ciudadano chileno que decía buscar proteger su local comercial con la tenencia de armas.

Durante este procedimiento, se incautó cinco armas, algunas con el número de serie borrado. Y un chip, un dispositivo que modifica la cadencia del tiro, lo que hace que un arma pueda ser funcional de manera automática.

Según informó PDI, será formalizado por los delitos de delito de tráfico de armas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas.