“Me percaté que se le asomaba la mollera”: Carabinero relata urgente parto que asistió en hall de edificio en Estación Central

Mauricio Quezada, carabinero que ayudó en el parto, conversó con CHV Noticias y narró lo sucedido donde nació el pequeño Máximo.

Este miércoles 6 de mayo, Carabineros llegó hasta calle Abtao 24, Estación Central, donde una mujer se encontraba en trabajo de parto.

Mauricio Quezada, carabinero que ayudó en el parto conversó con CHV Noticias y narró lo sucedido donde nació el pequeño Máximo.

“Al llegar al lugar, a las 12:50 horas aproximadamente, en el hall del edificio se encontraba la madre tendida en el piso y donde ya había roto la bolsa”, partió declarando.





“Me percaté que se le asomaba la mollera de la cabeza del bebé entre las piernas de la madre, por lo que me colocó de rodillas y le comienzo a pedir a la madre que puje, mientras el bebé poco a poco salía. Una vez con la mitad de su cuerpo afuera, pujó por última vez y tuve en mis brazos a Máximo”, agregó.

El carabinero indicó que luego con personal municipal limpiaron al recién nacido y cortaron el cordón umbilical para luego entregárselo a la madre.

La mujer fue trasladada al hospital San Borja Arriarán por personal de SAMU, donde tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado de salud.