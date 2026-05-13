13/ 05/ 2026 07:35

Dos barristas de Colo Colo fueron baleados mientras pintaban mural en La Pintana

Dos barristas de Colo Colo resultaron baleados la noche del martes en la comuna de La Pintana mientras pintaban un mural de cerca de 300 metros dedicado al club albo, el cual incluso sería firmado próximamente por Carlos Caszely. Según los antecedentes entregados por la Fiscalía ECOH y la PDI, un vehículo blanco pasó por el lugar gritando consignas alusivas al club Universidad de Chile antes de efectuar una cantidad indeterminada de disparos contra el grupo. Las víctimas, ambos de 30 años, recibieron impactos balísticos en la pierna y el abdomen, siendo trasladadas hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanecen graves, pero fuera de riesgo vital.