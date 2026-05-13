13/ 05/ 2026 08:34

Sernac ofició a Panini por álbum del Mundial 2026: Los retrasos en la preventa que alertaron los hinchas

Sernac ofició a la empresa Panini Chile S.A. por una serie de incumplimientos en la preventa de álbumes del Mundial 2026. Pese a la promesa de una entrega prioritaria, los productos no han sido despachados y, además, se observó una deficiencia en el servicio de postventa. El órgano fiscalizador dio a la compañía un plazo de 10 días hábiles para entregar una serie de antecedentes relativos al tema.