13/ 05/ 2026 08:34

Rescate de personas atrapadas en Metro destapa constantes fallas en ascensores y escaleras mecánicas

Cinco personas quedaron atrapadas durante unas dos horas en un ascensor de la Línea 1 del Metro de Santiago que recientemente había estado en reparación. Ahora, usuarios y expertos revelan que estas fallas ocurrirían periódicamente, debido a la falta de mantenimiento por parte de la empresa. CHV Noticias conversó con un ingeniero en transporte, quien reveló las preocupantes cifras de ascensores y escaleras mecánicas cerradas por fallas, sin embargo, desde Metro negaron estos datos.