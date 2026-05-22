PDI desarticula bandas que robaban autos de alta gama: Una estaría ligada a homicidio de carabinero

Delincuentes asaltaban a sus víctimas en bencineras, autopistas y calles.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular a dos bandas delictuales dedicadas al robo con intimidación de vehículos de alta gama.

Una de estas bandas asaltaba a sus víctimas preferentemente en bencineras. Y la otra atacaba en autopistas y calles.

De hecho esta última es indicada como la responsable del asesinato de un funcionario de Carabineros, a quien intentaron robarle el auto.