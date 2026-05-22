Locura por suplementero que cambia láminas del Mundial en el centro de Santiago

Desde las seis de la mañana que Julio Malvino y su esposa, reciben a cientos de personas buscando “figuritas” para completar el álbum.

Locura ha generado un suplementero que intercambia láminas mundialeras en su kiosko, ubicado en Santiago Centro a solo una cuadra de La Moneda.

Desde las seis de la mañana que Julio Malvino y su esposa, reciben a cientos de personas buscando “figuritas” para completar el álbum.





En conversación con CHV Noticias, Malvino señaló que esta tradición la realiza desde hace 44 años, ya que comenzó en el Mundial de España 1982.