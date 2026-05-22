¿Qué pasará con la lámina de Neymar?: Empresa creadora del álbum del Mundial aclara situación del astro brasileño

La lámina del crack no existe pese a que el técnico del Scratch, Carlo Ancelotti lo confirmó hace un par de días en el listado.

La locura que se desató tras la convocatoria de Neymar al Mundial de este año, sigue dando que hablar en todo el mundo.

Es que, el astro brasileño casi se quedó fuera de la cita planetaria, situación que varios lo daban por hecho, incluso los creadores del álbum oficial del Mundial.

La lámina del crack no existe pese a que el técnico del Scratch, Carlo Ancelotti lo confirmó hace un par de días en el listado que buscará el hexacampeonatode la “canarinha”.





Se confirma lámina de Nayemar

Pese a la polémica que estaba desatada, Neymar JR. tendrá su lámina en el álbum de Panini de la Copa del Mundo 2026.

Así lo confirmó Juan Pedro Martínez, Director Editorial en España de la marca italiana que realiza el álbum, ya que el cromo del astro brasileño será parte del set de actualización, el cual incorpora jugadores que en primera instancia no fueron parte del álbum pero que finalmente sí fueron citados a la cita planetaria.

“Las listas se cierran a fin de año. Luego se lanza un set de actualización, Neymar seguramente saldrá de ese pack y se podrá poner en el lugar de Rodrygo por ejemplo“, confirmó Martínez.