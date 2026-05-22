Tenía más de 70 multas de tránsito y quedó en libertad: El historial del hombre que atropelló a madre e hijo en Quilicura

El conductor se dio a la fuga y su captura se pudo hacer efectiva tras la labor de un motociclista que lo siguió hasta que llegó personal municipal.

Este registro se viralizó rápidamente en redes sociales. Las imágenes muestran a un conductor que huyó tras atropellar a una madre y a su hijo en coche en la comuna de Quilicura.

Todo fue registrado por un motociclista de nombre Luis Farías, que decidió seguirlo por varias cuadras hasta que finalmente fue detenido por personal municipal.

Pese a mantener más de 70 multas de tránsito y escapar tras el atropello, quedó en libertad.