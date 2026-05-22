Cuatro detenidos son formalizados por robo con homicidio tras asalto a exministro del TC

La Fiscalía solicitó internación provisoria para tres menores de edad y prisión preventiva para un adulto.

El exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, repelió a disparos un robo de un grupo de asaltantes que ingresó a su casa ubicada en San Miguel.

Uno de ellos falleció en el lugar y otros dos quedaron lesionados. La acción del abogado se dio en el contexto de legítima defensa con una pistola inscrita.

Los delincuentes armados hirieron al hijo del exministro con un disparo, del que se recupera satisfactoriamente.





De los seis imputados, solo cuatro fueron formalizados por robo con homicidio. La mujer que llegó a rescatar a su hijo fue dejada en libertad con arresto domiciliario total junto a su hija.

La Fiscalía solicitó internación provisoria para los asaltantes, dos de 14 años y uno de 15 años, que estaban telemáticamente por estar lesionados en centros asistenciales, y prisión preventiva para el adulto restante, por su peligro para la seguridad de la sociedad.

Además, habrá que esperar también la evolución médica de la víctima baleada, para saber si el hijo del ministro resulta con alguna secuela, y así formalizar a quién le disparó.