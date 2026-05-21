Funcionaria de la PDI denuncia abuso sexual de oficial de alto rango en Talca: Institución abrió sumario

Según pudo constatar CHV Noticias con fuentes de la PDI, la denuncia se enmarca en hechos que habrían ocurrido fuera del cuartel.

Durante la jornada de este jueves, una funcionaria de la Policía de Investigaciones presentó una denuncia de violación contra un oficial de mayor rango en Talca, región del Maule.

Según pudo constatar CHV Noticias con fuentes de la PDI, la denuncia se enmarca en hechos que habrían ocurrido fuera del cuartel.

En la misma línea, desde la institución aseguraron que, conocida la acusación, se abrió un sumario administrativo y que “inmediatamente el jefe de la unidad fue suspendido de sus funciones“.

Asimismo, por instrucción de la Fiscalía, el departamento 5.º de Asuntos Internos se hizo cargo de la investigación para poner a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes de los hechos.

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