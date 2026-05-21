Conaf confirma muerte de excursionista en el volcán Osorno

Personal de bomberos y emergencia trabajan en el rescate del cuerpo.

Durante la tarde de este jueves se reportó la caída de un excursionista en una grieta de gran profundidad en el sector de El Glaciar del volcán Osorno, en la Región de Los Lagos.

Lo anterior generó un intenso operativo de búsqueda que se desarrolla a esta hora en los faldeos del volcán Osorno.

De acuerdo a información preliminar de Biobío, “el accidente se produjo en una zona de difícil acceso, estimándose que la víctima se encuentra atrapada en una cavidad de aproximadamente 150 metros de profundidad, a una altitud cercana a los 2.000 metros sobre el nivel del mar”.





ACTUALIZACIÓN | Confirman muerte de excursionista en volcán Osorno

A través de su cuenta oficial de X, la Corporación Nacional Forestal en la Región de Los Lagos confirmó la muerte del excursionista a más de 2.000 metros de altura.

“Conaf Los Lagos confirma lamentable noticia. Fallecido fue encontrado el excursionista que se había extraviado a dos mil metros de altura en el volcán Osorno”, indicaron.

En la misma línea, el organismo reiteró el llamado a la “precaución y a usar siempre la ropa adecuada para el deporte de alta montaña”.

Conaf Los Lagos confirma lamentable noticia. Fallecido fue encontrado el excursionista que se había extraviado a dos mil metros de altura en el Volcán Osorno. Conaf reitera el llamado a la precaución y usar siempre la ropa adecuada para el deporte de Alta Montaña @conaf_minagri pic.twitter.com/Yn5qmAPuKO — CONAF Los Lagos (@conaf_loslagos) May 21, 2026

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