“Disparos injustificados y un parte con información falsa”: Decretan prisión preventiva para carabinero en Doñihue
Durante la audiencia, la magistrada fijó un plazo de 70 días para la investigación de los hechos ocurridos en noviembre de 2025.
El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó prisión preventiva para el carabinero O.S.G., imputado por apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público y disparos injustificados en la vía pública, a raíz de hechos ocurridos en noviembre de 2025 en el sector de Doñihue, Región de O’Higgins.