“Disparos injustificados y un parte con información falsa”: Decretan prisión preventiva para carabinero en Doñihue

Tras la revisión de los antecedentes recopilados, la magistrada Loreto Salas Cortés ordenó el ingreso del funcionario al Centro Transitorio de Detención de Pudahuel “por peligro de fuga” y estableció un plazo de 70 días para la investigación.

En la misma causa, el carabinero M.M.R. “enfrenta cargos por su responsabilidad en los delitos consumados de apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público”.

La jueza acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó arraigo nacional, además de la prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas.





Decretan prisión preventiva para carabinero por disparos injustificados

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, ambos funcionarios golpearon al conductor y copiloto de un vehículo durante un procedimiento policial realizado la noche del 2 de noviembre de 2025 en Doñihue.

En ese contexto, O.S.G. habría efectuado “un disparo al aire sin justificación”.

La investigación sostiene que posteriormente los imputados realizaron un parte policial con información falsa, atribuyendo al conductor delitos de atentado contra Carabineros y conducción bajo la influencia del alcohol.

En paralelo, durante el operativo de entrada, registro y detención realizado el martes 19 de mayo, funcionarios policiales encontraron en el domicilio de O.S.G. “dos pistolas de fogueo modificadas y aptas para el disparo, configurándose además el delito de tenencia ilegal de armas de fuego“.