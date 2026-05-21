VIDEO | Captan a ratones en estación de Metro: Esto respondió la empresa

En las últimas horas, un usuario de Metro de Santiago difundió en redes sociales un registro en el que se logra ver más de cinco ratones en un rincón de la estación Universidad de Chile del servicio.

Las imágenes se viralizaron rápidamente a través de Instagram, al punto de que la propia empresa reaccionó al registro y desplegó un operativo de sanitización en el lugar.

“Luego de la situación registrada en estación Universidad de Chile Línea 3, nuestros equipos de control de plagas reforzaron los trabajos de sanitización, monitoreo y revisión en distintos puntos de la estación“, indicaron desde Metro a través de sus redes sociales.

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Video muestra a ratones en estación Universidad de Chile de la Línea 3

Más de 55 mil me gusta y dos mil reacciones acumula el registro difundido por un usuario de Metro en el que se ven a los ratos por rincones de la estación.

A continuación puedes ver el video viralizado en redes.