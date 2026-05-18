Persona fue apuñalada en la estación de Metro Los Leones: Se habría negado a denunciar al victimario

A pesar de lo ocurrido, la estación de Metro, que funciona como combinación entre las líneas 1 y 6, se encuentra completamente operativa.

Durante la tarde de este lunes, se reportó el apuñalamiento de una persona al interior de la estación de Metro Los Leones, en la comuna de Providencia.

Los hechos habrían ocurrido al interior del vagón de uno de los trenes en la estación que pertenece a una combinación entre las líneas 1 y 6.





Persona fue apuñalada en Metro Los Leones

Según señaló Radio BioBio, la víctima y el atacante habrían tenido una riña, momento en que uno de ellos atacó al otro; sin embargo, se desconoce con qué tipo de arma blanca ocurrió el hecho.

Acto seguido, la víctima habría sido trasladada a un centro asistencial, pero no habría querido denunciar el ataque.

Finalmente, la estación se encuentra completamente operativa y los equipos policiales trabajan para identificar tanto a la víctima como al atacante.