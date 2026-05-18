Revisa los días ideales para hacer “sándwich” en 2026: Podrás aprovechar 3 fines de semana largos

Aún quedan cuatro fines de semana largos este año. Sin embargo, si pides días libres, administrativos o vacaciones podrías sumar tres más.

Son 16 feriados en total este 2026, entre los que hay tres que podrían convertirse en fines de semana largos si haces “sándwich” en tu trabajo.

Si pides días libres, administrativos o vacaciones en estas fechas específicas, podrías beneficiarte con los interferiados y descansar más.

Revisa los días “sándwich” que podrían sumar tres fines de semana largos

Estas son las tres fechas ideales en las que puedes alargar tu fin de semana. Además hay una extra solo para habitantes de una comuna en particular.

Viernes 22 de mayo: El 21 de mayo es feriado por la conmemoración del Día de las Glorias Navales. Al ser jueves podrás ganar un fin de semana largo de cuatro días.

El 21 de mayo es feriado por la conmemoración del Día de las Glorias Navales. Al ser jueves podrás ganar un fin de semana largo de cuatro días. Viernes 17 de julio: El jueves 16 de julio es feriado por la conmemoración del Día de la Virgen del Carmen.

El jueves 16 de julio es feriado por la conmemoración del Día de la Virgen del Carmen. Viernes 21 de agosto (exclusivo para Chillán y Chillán Viejo): El jueves 20 de agosto se celebra el Nacimiento del Prócer de la Independencia.

(exclusivo para Chillán y Chillán Viejo): El jueves 20 de agosto se celebra el Nacimiento del Prócer de la Independencia. Lunes 7 de diciembre: El martes 8 de diciembre es feriado por la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción.

Todos los fines de semana largos de este 2026

Aunque no te tomes los días “sándwich” libres, podrías disfrutar de otros cuatro fines de semana largos restantes este año.

Semana Santa: viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril.

y domingo 5 de abril. Día del Trabajador: viernes 1 , sábado 2 y domingo 3 de mayo.

, sábado 2 y domingo 3 de mayo. San Pedro y San Pablo: sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio.

sábado 27, domingo 28 y Fiestas Patrias: viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

y domingo 20 de septiembre. Encuentro de Dos Mundos: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

sábado 10, domingo 11 y Navidad: viernes 25 , sábado 26 y domingo 27 de diciembre.





Lista completa de feriados de este 2026

En total este año tendrá 16 días feriados . Conoce acá cuáles son.