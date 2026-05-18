Mujer muere mientras practicaba senderismo en Parque Nacional Conguillío en el día de su cumpleaños

Ingrid Vera sufrió una caída de más de 600 metros durante el ascenso al volcán Llaima en la región de La Araucanía este domingo.

Una mujer de 42 años murió este domingo tras una caída de más de 600 metros. Ingrid Vera realizaba senderismo en el Parque Nacional Conguillío con el objetivo de celebrar su cumpleaños en el volcán Llaima.

El accidente ocurrió a las tres de la tarde en la región de La Araucanía y el rescate tuvo que ser postergado debido al mal tiempo en el lugar. Carabineros intentó acercarse sin éxito por los fuertes vientos.

Aún así, se pudo confirmar durante la noche que la víctima había fallecido, y solo horas después, este lunes a las 6:00 se logró rescatar su cuerpo tras un amplio despliegue de búsqueda.





Hasta el momento, las causas del incidente se desconocen. Sin embargo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) confirmó que el grupo con el que escalaba la mujer no habría cumplido el protocolo previo de registrarse.

Ingrid Vera, quien era madre de dos hijos, publicaba en sus redes sociales un video en el que relataba: “Son las tres de la mañana y estamos terminando de preparar nuestras mochilas para ascender al volcán Llaima”.