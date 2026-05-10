Habría recorrido varios sectores de Argentina: Descubren al paciente cero de hantavirus en crucero MV Hondius

De acuerdo con un epidemiólogo de Tierra del Fuego, el periodo de incubación del virus es de al menos una semana, por lo que no se habría contagiado en Ushuaia como se dijo inicialmente.

Luego de que se anunciara un nuevo caso de contagio de hantavirus en el crucero MV Hondius, se dio a conocer quién sería el “paciente cero” que ingresó a la embarcación infectado.

Se trata de Leo Schilperoord, un ornitólogo de 70 años que, preliminarmente, se habría infectado en un vertedero de Ushuaia, Argentina. Sin embargo, el medio británico The Mail on Sunday reveló otra hipótesis sobre el contagio, luego de que el director de Epidemiología de Tierra del Fuego conversara con ellos.

Qué se sabe del “paciente cero” del MH Hondius

Leo, oriundo de Países Bajos, falleció el pasado 11 de abril a bordo del crucero, el cual tomó junto a su esposa, Mirjam Schilperoord, luego de recorrer la Patagonia argentina observando aves.





No obstante, la mujer corrió la misma suerte que Leo y el 24 de abril murió en Sudáfrica tras desembarcar rumbo a su hogar.

Si bien en un comienzo se indicó que el matrimonio ingresó a un vertedero en Ushuaia, The Mail on Sunday reveló que la pareja estuvo alrededor de un mes viajando por Neuquén, Río Negro y Chubut, y el 29 de marzo, dos días antes de embarcarse, llegaron a la ciudad donde supuestamente existió el contagio.

Sin embargo, el director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina, explicó a los británicos que “el virus nunca ha estado aquí (…) El ratón colilargo, que es portador del virus, no se encuentra allí“.

En este mismo sentido agregó que “el período de incubación es de, al menos, una semana“, entonces no calza el período de infección.

Con esto último se sostendría que “casi con toda seguridad”, el contagio tuvo lugar a más de 2 mil kilómetros al norte de Tierra del Fuego.