Ex consejero constitucional republicano fue sentenciado por abuso de menores a cuatro años de libertad vigilada

La sentencia llega tras haber sido condenado por tres delitos de abuso sexual contra menores de edad, quienes eran estudiantes de un colegio colegio particular donde Sebastián Parraguez hacía clases.

Pese a la solicitud de cárcel efectiva presentada por la Fiscalía, el tribunal Oran en lo Penal de Iquique condenó a cuatro años de libertad vigilada a Sebastián Parraguez por delitos sexuales perpetrados contra adolescentes en Alto Hospicio.

Parraguez, quien representó al Partido Republicano en el segundo proceso constituyente, fue condenado por tres delitos se abuso sexual cometidos en 2024, cuando Parraguez trabajaba como profesor en el colegio particular pagado Rupanic School de a comuna.

En ese año, según acreditó Fiscalía, Parraguez realizó tres tocaciones por sorpresa en contra de dos estudiantes de 15 y 17 años al interior del establecimiento educacional y también en un mall chino al que fueron junto al curso en el marco de la compra de implementos para las alianzas.

Pese a que el Ministerio Público solicitó una pena de cumplimiento efectivo superior a los cinco años y un día de presidio, el ex consejero constitucional fue sentenciado de forma unánime a cuatro años de liberta vigilada.