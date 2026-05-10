Conductor de aplicación fue asesinado por falsos pasajeros en Puente Alto

La víctima trabajaba como conductor de una aplicación de transporte y fue atacada por sujetos que se hicieron pasar por pasajeros. La PDI investiga el crimen y revisa cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

Un violento crimen se registró la noche de este sábado en la comuna de Puente Alto, donde un conductor de aplicación de transporte murió tras ser apuñalado por delincuentes.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas, cuando la víctima realizaba labores de transporte de pasajeros y fue abordada por al menos dos sujetos que habrían solicitado un viaje a través de la aplicación, aparentando ser clientes.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, una vez al interior del vehículo, los individuos atacaron al conductor con un arma blanca y luego escaparon del lugar.





Pese a las graves heridas, la víctima logró descender del automóvil y caminar algunos metros en busca de ayuda. Sin embargo, terminó desplomándose en plena vía pública, donde finalmente falleció.

La identidad del hombre aún no ha sido confirmada oficialmente, aunque preliminarmente se indicó que tendría entre 30 y 40 años. El vehículo involucrado corresponde a un Chevrolet Onix blanco.

Por ahora, se investiga el móvil del ataque y no existe claridad respecto a si los delincuentes intentaron robar el automóvil o sustraer pertenencias personales de la víctima.