Revisa a continuación los detalles de las actividades que se prohíben hacer hoy y cuáles se sugiere modificar para cuidar tu salud.

La Delegación Presidencial declaró Alerta Ambiental para este domingo 10 de mayo en la región Metropolitana, ante la posibilidad de “que la ventilación empeore en las próximas horas”.

Esta medida se tomó debido a las condiciones atmosféricas que indicó la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente durante el día sábado, las que se mantenían en un buen rango, pero que variarían negativamente durante el Día de las Madres.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, este domingo se estima la “circulación ciclónica en superficie y aproximación de dorsal en altura, sin probabilidad de advección costera hacia la cuenca” con temperaturas que rondarán entre los 6° y 27° aproximadamente, en gran parte de la capital.





Lo que NO puedes hacer en Alerta Ambiental

Tras el anuncio de Alerta Ambiental, se activan una serie de medidas para prevenir más daños ambientales, por lo que se prohíben las siguientes actividades:

Prohibición de uso de calefactores a leña.

Prohibición de quemas agrícolas.

Asimismo, se sugiere la modificación y/o suspensión de clases de educación física, así como otras actividades deportivas al aire libre para cuidar tu salud.

Cabe destacar que, sobre la Restricción Vehicular, esta no rige el fin de semana; sin embargo, las fiscalizaciones aumentarán para aquellos automóviles que no deben circular en ningún momento mientras esté vigente la restricción, es decir: