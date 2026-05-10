Qué hacer en el Día de las madres: Revisa aquí los panoramas para este domingo en la RM

Con actividades gratuitas y pagadas, en diferentes sectores de la capital. Conoce aquí los detalles del mejor plan para celebrar a tu mamá hoy.

Este 10 de mayo se celebra oficialmente el Día de las Madres 2026 en Chile y, con una jornada que promete ser cálida, son muchas las opciones que existen para festejar con tu mamá hoy.

Por esto es que a continuación te dejamos una serie de panoramas que puedes realizar en la Región Metropolitana este domingo, ya sea si quieren tener una tarde llena de risas, escuchar música en vivo o prefieren hacer actividades al aire libre.





Panoramas Día de las Madres 2026

Shows de comedia

“Amiga, date cuenta” con Javiera Contador, Claudia Pérez y María José Bello: 10 de mayo a las 17:00 horas en el Teatro Oriente.

Marcelo Alcázar con “Madre solo hay una”: 10 de mayo a las 18:00 horas en el Teatro San Ginés.

Patty Cofré y Mauricio Flores con “Celebrando a la madre chilena”: 10 de mayo a las 18:00 horas en Bar Ruta 78, Puente Alto.

Shows musicales y de cine

Festival de Cine de Mujeres tendrá tres películas disponibles: 10 de mayo en la Cineteca Nacional.

Natalino en vivo: 10 de mayo a las 16:30 horas en Parque El Manantial de Maipú.

Mazapán en vivo: 10 de mayo a las 11:00 horas en Sala Omnium de Las Condes.

Actividades al aire libre

Taller “Pinta tu gallinita” junto a Missisipi Chile: 10 de mayo de 12:00 a 14:00 horas en Patio Bellavista.

“Vendimia para mamá” con música en vivo y propuesta gastronómica: 10 de mayo de 12:00 a 17:00 horas en hotel Four Points.

“Mamá Fest” con artesanía y actividades: 10 de mayo de 12:00 a 17:00 horas en Plaza Brasil.

Les recordamos que también puedes revisar las redes sociales de su comuna para enterarse de todas las actividades disponibles que se tendrán por el Día de la Mamá este domingo.