“Nos pasaron por arriba”: Exministra de Milei hizo crítica comparación entre Metro de Santiago y Buenos Aires

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional de Javier Milei y actual senadora, se hizo viral con un video donde repasó las deficiencias del sistema de transporte de la capital argentina.

La exministra de Seguridad Nacional de Javier Milei y actual senadora argentina, Patricia Bullrich, se hizo viral en redes sociales tras realizar una crítica comparación entre el metro de Buenos Aires y el de Santiago.

Tras su visita a nuestro país durante la semana pasada, la autoridad trasandina publicó un video en su cuenta de X que grabó al interior de una estación del servicio de transporte capitaliano, donde hizo hincapié en el éxito del modelo chileno.

“Los subtes: nos pasaron por arriba. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión”, expresó.





Continuó: “La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años”.

En el registro enumeró también las deficiencias del transporte público de la capital argentina: “Funciona mal, líneas que no conectan y una ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado”.

“Nos pasaron por arriba. 143 km de subterráneo vs. 56,6. Santiago vs. Buenos Aires. 600 millones de transportados vs. 191 millones de transportados. 163 estaciones vs. 90″, fue parte de la comparación de la otrora ministra.